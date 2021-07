Boodschappen doen bij de Aldi Kranenburg?Ja, maar met test en mondkapje moet weer op

KRANENBURG - Kun je nog boodschappen doen bij de Aldi of DM in Kranenburg of er even gaan tanken, nu de coronaregels in Duitsland zijn aangescherpt? Jawel, maar er gelden sinds zondag weer beperkingen.

Dat betekent dus weer mondkapje op als je een winkel binnen gaat of in de rij moet wachten. Wie van Nederland Duitsland in wil moet bovendien een vaccinatiebewijs (laatste vaccinatie minstens twee weken geleden), een negatieve coronatest (hooguit 72 uur oud) of een bewijsje van de dokter bij je hebben dat je corona gehad hebt en genezen bent.

Niveau 1

De regels zijn aangescherpt om twee reden. Op de eerste plaats kleurt Nederland rood op de coronakaart, maar in de regio Kleef zelf is het aantal besmettingen weer boven de 10 per 100.000 inwoners (gemeten over drie dagen is die nu 15) gestegen en dan treedt niveau 1 van de regelgeving weer in kracht.

Uitzondering wordt er gemaakt voor de grenspendelaars die voor werk of studie de grens over moeten. Zij moeten - indien nog niet gevaccineerd - zich twee keer in de week laten testen. Die test mag ook gedaan worden, nadat je in Nederland geweest bent.