Boodschappen net over de grens? De meldplicht vervalt

KLEEF / BORKEN - Wie boodschappen gaat doen of gaat tanken in Duitsland hoeft dat niet meer te melden bij het Gesundsheidsamt. De regering van de deelstaat Nordrhein-Westfalen (waarin de regio's Borken en Kleef liggen) heeft die regel geschrapt.

Omdat Duitsland Nederland code rood heeft gegeven, geldt dat Duitsers die van vakantie terugkeren in quarantaine moeten. Een uitzondering daarop bestond al voor het zogenaamde kleine grensverkeer. Die uitzonderingsregels zijn nu verder versoepeld.

Mensen die voor een kort verblijf (24 uur, het zogenoemde kleine grensverkeer) vanuit Nederland naar NRW gaan, hoeven dat niet meer te melden. Tot nog toe bestond die verplichting wel, ofschoon dat in de praktijk tot veel verwarring leidde. Je kon je telefonisch melden of per brief danwel mail, maar waar dan en moest je je dan elke keer melden als je de grens overging?

Levenspartner

Volgens de Euregio Rijn-Waal (grensoverschrijdend samenwerkingsverband) in Kleef zijn er nóg twee aanpassingen aan de regels: mensen die maximaal 72 uur de grens over gaan voor familiebezoek of andere sociale redenen hoeven dat nog maar één keer te melden in plaats van iedere keer. Bovendien valt ook bezoek aan de levenspartner nu in deze categorie.

Werknemers en studenten mochten al aaneengesloten periodes van vijf dagen in Duitsland verblijven zonder in quarantaine te hoeven. Denk aan een iemand die in Nijmegen studeert maar in Kranenburg woont. Ook voor deze categorie geldt dat één keer melden voldoende is. De melding is bedoeld om bij een corona-uitbraak de contactpersonen te kunnen inseinen.

Duitsers die voor een kort bezoek naar Nederland komen, moeten dat wel melden. Dat kan digitaal met een formulier.