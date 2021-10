Boom valt op rijdende auto op Nijmeegsebaan in Groesbeek: bestuurder komt met schrik vrij

Spoorbrug­ge­tje in het Groesbeek­se bos krijgt grondige renovatie

25 september GROESBEEK – Het spoorbruggetje in het bos in Groesbeek ondergaat momenteel een grondige renovatie en is voor alle verkeer afgesloten. Het is de brug over de spoorkuil, tussen de Schietbaan en de Biesseltsebaan. Het groot onderhoud aan het spoorbruggetje gaat duren tot november 2021.