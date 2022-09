Boompjes houden het water tegen, dus Rijkswaterstaat snoeit in de uiterwaarden

Staatsbosbeheer gaat aan de slag op drie plekken in de uiterwaarden waar het groen te hoog is opgeschoten. Niet in de ogen van de organisatie zélf, maar in die van Rijkswaterstaat. Die wil namelijk dat het water van Rijn en Waal bij hoge waterstanden goed kan doorstromen en dan staat al te uitbundig opschietend groen al snel in de weg.

Een blik op die kaart leert dat er te veel jonge bomen zijn opgekomen tussen de Oude Waal en het gemaaltje in de Vlietberg bij Nijmegen en tussen de Bisonbaai en de Waal bij Ooij. Ook vlakbij Millingen, in de uiterwaard ter hoogte van de Molenkolk, moet er jong grut weg.

Oude bomen

Hoewel het niet gaat om een heel grote operatie, geeft Teunissen graag ruchtbaarheid aan de werkzaamheden. ,,Bij dit soort werk worden er altijd mensen boos, of ze komen vragen stellen. Maar het is dus niet zo dat we het groen graag weghalen. Het moet gewoon. En het is ook niet zo dat het meteen helemaal kaal wordt. We hebben het over boompjes van pakweg tien centimeter dik, maximaal tien jaar oud. Oude bomen blijven gewoon staan.”