Bord dat waarschuwt voor overstekende bevers (of golfers of padden) illegaal: ‘Ze bedenken maar wat’

Man met pistool en messen in auto opgepakt in Beek

26 februari BEEK - Een 28-jarige man is dinsdagavond gearresteerd langs de Rijksweg N325 bij Beek Ubbergen, omdat hij in het bezit was van meerdere verboden wapens. Er lag een – naar later bleek – gasdrukpistool in zijn auto, en twee messen.