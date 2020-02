Boswachter Tim was precies op tijd om winter wonderland in het Groesbeeks bos vast te leggen

,,Ik zat vanuit Nijmegen in de auto naar mijn werk en was op weg naar de Hatertse Vennen. Toen begon het een beetje te sneeuwen. Ik dacht: laat ik even een omweg maken via Berg en Dal, misschien is daar wel iets moois te zien.’’



,,Daar werd het inderdaad een paar graden kouder en toen ik in Groesbeek aan kwam was het zelfs helemaal wit. Dat was rond half acht, het begon net een beetje licht te worden. Dus ik heb wel geluk gehad. Ik ben namelijk gek op sneeuw.”



Lang duurde de sneeuwpret overigens niet. Enkele uren na de sneeuwbui was het bos weer gewoon groen. Het filmpje van Hogenbosch, dat hij op zijn bekende Twitteraccount @BoswachterTim plaatste, werd daarna echter nog massaal bekeken. Onlangs is bekend geworden dat de bekende boswachter zijn eigen tv-show krijgt.