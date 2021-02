Boswachters: optreden tegen nightriders op mtb-route Rijk van Nijmegen

Uiterwaar­den Maas en Waal nog open, Millinger­waard op slot vanwege hoge waterstand

3 februari MILLINGEN/MAAS EN WAAL - Staatsbosbeheer heeft de natuur in de uiterwaarden langs de Waal in het Rijk van Nijmegen vanwege de hoge waterstand tijdelijk afgesloten voor publiek. In Maas en Waal is dat nog niet gebeurd.