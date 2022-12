‘Als Duitsland verliest doet het minder pijn’

Eigenaar schakelt politie in na diefstal onderstebo­ven hangende driekleur: ‘We nemen dit serieus’

Van de poort van een inwoner van de gemeente Berg en Dal is een ondersteboven gehangen Nederlandse driekleur gestolen. De eigenaar heeft aangifte van de diefstal gedaan die ook op camerabeelden is vastgelegd. De politie is een onderzoek begonnen.

1 december