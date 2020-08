Politie sluit party- en uitgaanscentrum De Linde: coronaregels zouden overtreden zijn

Frans Derks van De Linde is ‘zeer teleurgesteld’. ,,Wij hebben donderdag een brief gekregen van de Veiligheidsregio met de waarschuwing dat we niet genoeg ruimte zouden hebben om de 1,5 meterregel na te leven. Let wel: we hebben binnen 4500 vierkante meter en buiten in de tuin nog eens 1500 vierkante meter. Als het hier niet kan, dan kan het nergens.”