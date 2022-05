Brand in schuurtje: Rody maakt zelf de voordeur open

GROESBEEK – Rody, de trouwe herdershond van het echtpaar Van Dam uit Groesbeek, heeft zelf de deur open gemaakt - hij was alleen thuis - toen er brand uitbrak in het schuurtje achter de woning aan de Zuringstraat.

Buurtbewoner Ronald Blom zag tijdens het schilderen van zijn woning aan de Stekkenberg plotseling rook en vlammen opstijgen in de Zuringstraat. Ronald, die wist dat de bewoners een hond hadden, bedacht zich geen moment en haastte zich ter plaatse. Hij kwam tegelijkertijd met de politie aan en vroeg of die een breekijzer had om de deur te forceren om bij de herdershond – die in de woning was – te komen om hem te bevrijden.

Zowel de politie als Ronald waren stom verbaasd toen plotseling de voordeur open ging en Rody uit het rokend huis kwam. ,,In alle paniek heb ik het echtpaar Van Dam laten weten dat ik Rody zolang mee zou nemen, zodat hij wat rust krijgt”, aldus Ronald. Door de hitte is ook het schuurtje van de buren in vlammen opgegaan. Het echtpaar Van Dam slaapt voorlopig in een hotel omdat ze hun woning niet meer in kunnen.

De gealarmeerde brandweer kon niet meer voorkomen dat beide schuurtjes geheel verloren gingen. Wel heeft de brandweer de schade aan een woning waar de vlammen ook naar binnen sloegen weten te beperken. De brand is in een van de schuurtjes vermoedelijk ontstaan bij de oplader van de elektrische fietsen, drie stuks, die ook verloren zijn gegaan.

De vlammen slaan uit de daken van de schuurtjes. Een woning werd ook door de brand in de Zuringstraat in Groesbeek getroffen.

Evenals diverse andere spullen die in beide schuurtjes waren opgeslagen. Tijdens de brand waren geen van de bewoners van de twee huizen aanwezig. De donkere rook was in heel Groesbeek zichtbaar. De brand heeft veel bekijks getrokken van zowel buurtbewoners als overige mensen die op de rook zijn afgekomen .