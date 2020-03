Brandons vader kwam om bij woningbrand: ‘Als ik geen griep had gehad, was ik er niet meer geweest’

Storm doorstaan en pak sneeuw, maar optocht kan niet tegen coronavi­rus

8:25 GROESBEEK - De verlichte halfvastenoptocht in Groesbeek, die volgende week op het programma stond, gaat niet door. De reden? Het coronavirus dat door het land waart. Volgens de organisatoren is het vrij uniek dat de tocht is afgelast. ‘Terwijl we eerder onder andere storm met windkracht 10, het overlijden van prinses Juliana (2004), een pak sneeuw en zeer strenge vorst (2005) konden weerstaan, zullen we nu helaas het hoofd moeten buigen.’