Brandweer blust brand in bos tijdens voetbalwedstrijd bij Germania

De brandweer rukte kort na 14:00 uur uit voor het incident toen tijdens een voetbalwedstrijd ineens duidelijk was geworden dat er vuur in het bos was ontstaan.



De brandoorzaak is niet bekend. Het is wel duidelijk dat de brand via een heuvel zich naar het bos daarachter verspreidde. Op last van de brandweer (en door rookoverlast) werd de wedstrijd tijdelijk afgebroken en op een ander veld voortgezet.



De brandweer had veel water nodig om de brand te kunnen blussen; drie tankautospuiten en twee waterwagens kwamen er ter plaatse. De brandweer kon voorkomen dat de vlammen zich verder verspreidden.