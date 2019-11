Brandweer rukt uit voor benzinelucht in Bosstraat in Groesbeek

Wilfried De Jong en Youri Mulder te gast bij voetbal­café De Treffers

9:35 GROESBEEK - De jubilerende voetbalvereniging De Treffers ontvangt vrijdag 8 november een aantal bekende namen in de kantine op Sportpark Zuid in Groesbeek. Voetbalplatform Santos houdt er het eerste Voetbalcafé in zijn bestaan.