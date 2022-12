Brandweertoren in Reichswald opgeblazen: hier werd vroeger bij droog weer het bos in de gaten gehouden

De 30 meter hoge toren was tot in de verre omtrek te zien. In het dorp Breedeweg zag je de toren boven het bos uitsteken. Tot 13.50 uur gistermiddag. Het bos werd uit veiligheidsoverwegingen hermetisch afgegrendeld en daarna ging de toren de lucht in.

Vandalisme

De toren is ergens middens in de jaren zestig van de vorige eeuw gebouwd om bij bosbrand snel in actie te kunnen komen, maar de laatste jaren werd de toren niet meer gebruikt behalve door vandalen. Het beton brokkelde af. Er is nog even overwogen om de toren geschikt te maken voor vleermuizenhotel, maar vanwege de hoge kosten is dat niet doorgegaan.