Brasse-skihut in Beek open en meteen weer dicht



BEEK - Ze zit in zak en as. Romiley Veenhof (23) van Brasserie Charley in Beek had het zo leuk bedacht. Had haar zaak omgedoopt in Brasse-skihut Charley, met ski’s in de sneeuw en een heuse skigondel, die normaal bij een bedrijf aan de Rijksweg in Malden staat.