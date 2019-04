Brexit: Britten in Kleef krijgen geen uitkering meer

Dat komt, zo legt een woordvoerster van de Kreis uit aan de NRZ, omdat het Duitse ministerie voor sociale zaken en werkgelegenheid (Arbeit, Gesundheit und Soziales) al in mei 2018 de aanbeveling heeft gedaan om de uitkeringen aan Britten op 29 maart 2019 te beëindigen. Toen zag het er nog naar uit dat er een deal zou komen over de Brexit. Die deal is er niet gekomen.



In de Kreis Kleve gaat het om 13 Britten die een werkloosheidsuitkeringen genieten. Voor zes wordt de soep niet zo heet gegeten omdat zij een Duitse vrouw danwel Duitse kinderen hebben en op grond daarvan voor een uitkering in aanmerking komen. Voor de andere zeven is het wel een probleem. Zij krijgen geen uitkering meer en kunnen evenmin de Duitse nationaliteit aanvragen. Dat kan in Duitsland alleen maar als je werk hebt. Zij zijn na een harde Brexit 'louter in Duitsland om werk te zoeken en hebben dan geen recht op een uitkering’, zo heet het.



Mocht er alsnog een Brexitdeal komen dan geldt in Duitsland dat Britse staatsburgers tot eind 2020 als inwoners van de EU worden behandeld en dezelfde rechten hebben.