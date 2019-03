Britse veteranen brengen bliksembezoek aan Canadese Erebegraafplaats Groesbeek

Op 24 maart 1945 werd de Britse 6th Airborne Division gedropt nabij het Duitse Hamminkeln 8 kilometer ten noorden van Wesel. Dit was het begin van de operatie Varsity – de laatste grote luchtlandingsoperatie van de Tweede Wereldoorlog – ten oosten van de Rijn. Het lukte de Britten Hamminkeln en het achterliggende gebied in rap tempo te veroveren.



Op de begraafplaats werd bij het altaar een korte maar plechtige herdenking gehouden voor de vermisten, waarvan de namen op het Groesbeek Memorial staan. De herdenking werd geleid door kapelaan Rudo Franken terwijl tijdens de herdenking het Last Post werd geblazen door Michiel Stortebreker.



Onder de Britse aanwezigen waren twee veteranen uit de Tweede Wereldoorlog alsmede Lt- Kol Craden van het hedendaagse Britse parachutistenregiment. Voordat het gezelschap op de Canadese Erebegraafplaats arriveerden was al een bezoek gebracht aan de Britse Common – Wealth erebegraafplaats in het Reichswald waar de meeste Britse gesneuvelden militairen van de operatie Varsity begraven liggen. Ook daar vond een korte herdenking plaats.