Burgemeester over conflict Achilles’29: ‘Politie kan tijd wel beter besteden dan aan soap’

GROESBEEK - Burgemeester Slinkman van Berg en Dal weigert de politie in te zetten om voetbalclub Achilles’29 te weren van sportpark De Heikant. Dat omdat niet duidelijk is, wie er in zijn recht staat: de familie Derks of de voetbalclub. Volgens de burgemeester kan de politie haar tijd wel beter besteden.

Dat laat de gemeente Berg en Dal in een woensdag uitgegeven verklaring weten. ‘In het conflict tussen de voetbalclub en de familie Derks verwacht laatstgenoemde politie-inzet om te voorkomen dat de club het terrein betreedt. Burgemeester Mark Slinkman wil op deze manier echter geen stelling nemen in het conflict. Het is namelijk niet aan hem om een juridisch oordeel te geven, maar aan de rechter. Het is een zaak tussen twee private partijen’, aldus de gemeente.

De verklaring gaat verder met: ‘Onderdeel van de ruzie is een brij aan conflicten en juridische vragen. Is de huurovereenkomst inderdaad beëindigd? Mag de club over het terrein van de familie Derks lopen om de eigen kantine te kunnen betreden? Heeft de curator zaken aan de familie Derks verkocht die helemaal niet in het faillissement vielen? Zo is er nog een heel aantal andere kwesties.’

Complexer

‘De situatie is inmiddels nog complexer geworden. De familie Derks wordt nu ook zelf beschuldigd zich vergrepen te hebben aan andermans eigendom. De heer Koolen, eigenaar van de voormalige kippenfarm, heeft aangifte tegen de familie Derks gedaan. Dit wegens het afsluiten van een hek dat eigendom is van Koolen, op diens grond staat en uitkomt op grond die evenmin van de familie Derks is.’

Burgemeester Slinkman heeft, aldus de gemeente, bij herhaling contact gezocht met de officier van justitie. ‘Ze zijn het erover eens dat de burgemeester niet op de stoel van de rechter mag gaan zitten. Omdat echter geen van beide partijen de zaak aan de rechter wil voorleggen, duurt de impasse voort. En blijft de telefoon rinkelen bij de politie en de gemeente.’

Slinkman heeft de club en de familie herhaaldelijk opgeroepen de rust te bewaren en elkaar over en weer zo min mogelijk te provoceren. ‘De politie komt bij meldingen steevast ter plaatse en legt vast wat er gebeurt. Pas na een uitspraak van een rechter zal blijken of een actie strafbaar is. Nu is niet helder wie in overtreding is, omdat niet duidelijk is wie in zijn recht staat: degene die een slot vervangt om een ander buiten te sluiten, of de ander die dat slot openbreekt om de kantine te kunnen betreden.’

Jammer