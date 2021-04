Burgemeester sluit drugspand in Millingen: flinke hoeveelheid GHB gevonden

Aantal ongevallen in Regio Nijmegen moet omlaag: extra wildspie­gels tegen oversteken­de reeën

19 april GROESBEEK/NIJMEGEN - Ruim vijfhonderd nieuwe wildspiegels moeten het aantal aanrijdingen met reeën in de regio Nijmegen omlaag te krijgen. Die wildspiegels werken namelijk. Vorig jaar zijn er enkele geplaatst langs de Scheidingsweg in Nijmegen. Daarvoor liepen er daar zes tot zeven reeën per jaar onder de auto: het afgelopen seizoen geen.