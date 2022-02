Burgemeester tóch soepel: buitenbar en toiletwagens mogen bij Groesbeeks carnaval

Horeca en carnavalis­ten willen feest op straat in Groesbeek

GROESBEEK - Een kroegentocht is er al georganiseerd in Groesbeek, maar enkele café-uitbaters gesteund door een hele rij carnavalisten doen een ultieme poging straatcarnaval te houden op zondag 27 februari. Dat is normaal de dag van de grote optocht. Er zijn in korte tijd al zo veel kaartjes verkocht dat het veel te druk gaat worden in de cafés.

21 februari