Burgemeester vraagt familie Derks om Achilles wél nog te laten spelen op sportpark

video | update Oude Waal in de Ooijpolder valt vrijwel droog: ooievaars staan te snacken

26 september OOIJ - De Oude Waal in de Ooijpolder is zo goed als drooggevallen. Een gevolg van de droogte van de afgelopen zomer, volgens Twan Theunissen van Staatsbosbeheer, ,,Het heeft te weinig geregend, hier en in het buitenland. Het water in de rivier staat ook laag en er is veel vocht verdampt.”