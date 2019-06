Buschauffeur bespuugd in Millingen: stelletje aangehouden

Kekerdom is het parkeerpro­bleem op de Wever­straat zat

31 mei KEKERDOM - Word het parkeerprobleem in de Weverstraat in Kekerdom opgelost door er een parkeerverbod in te stellen of is het raadzamer om de particuliere parkeerplaats van Daamen aan die Weverstraat, onder aan de dijk, gratis te maken?