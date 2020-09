Cadeautjes voor burgemeester of ambtenaar? ‘Het verschijnsel is een stille dood gestorven’

Het geschenkenregister van de gemeenten Heumen en Berg en Dal hoefde het afgelopen jaar niet te worden bijgewerkt. Bestuurders en ambtenaren kregen geen flesjes wijn, dinertjes of boekenbonnen aangeboden om hen gunstig te stemmen.



Het verschijnsel relatiegeschenk aan bestuurders is aan het uitsterven. ,,Niet meer van deze tijd’’, zegt burgemeester Mark Slinkman van Berg en Dal.



,,In de praktijk doet dit zich niet meer voor. Het geven van kostbare geschenken is geen onderdeel van onze politieke cultuur. Heel goed, want ook hier geldt het principe van ‘voor wat hoort wat’, en zo werken we we niet. Het enige wat we nog wel eens krijgen is een exemplaar van een boek tijdens de presentatie. Dat gaat dan steevast in de boekenkast van het gemeentehuis.’’

Een stille dood gestorven

In de gemeente Heumen zijn de ervaringen hetzelfde. ,,Iedereen heeft inmiddels wel door dat het zo niet meer werkt. Het wordt niet meer geaccepteerd dat mensen middels een geschenk het bestuurlijk proces proberen te beïnvloeden. Het verschijnsel is een stille dood gestorven’’, aldus een woordvoerder.



Aanleiding voor de vraag was een recent besluit van de gemeente Berg en Dal om een gedragscode integriteit vast te stellen. De voormalige gemeenten Ubbergen, Millingen en Groesbeek hadden die al wel, maar de code is nu voor de gemeente Berg en Dal geactualiseerd.

Werden ze vroeger bedolven onder geschenken?

Werden bestuurders en ambtenaren vroeger dan bedolven onder relatiegeschenken? Viel wel mee.



In 2005 maakte toenmalig burgemeester Gerd Prick van Groesbeek gewag van een flesje wijn tijdens een buitenlandse reis en een schilderij, geschonken door een oud-burgemeester. Dat kreeg een plekje in de hal van het gemeentehuis.



Iets verder terug, in 1999, kregen zo’n 15 Groesbeekse ambtenaren nog een presentje dat de 25 gulden te boven ging. Het waren toen vooral ambtenaren van de afdelingen die contact hadden met aannemers, die wel eens een flesje wijn kregen. Ook toen al overwoog de gemeente Groesbeek om het geschenkenregister maar af te schaffen.

Teruggegeven

Hoewel dus min of meer overbodig heeft Berg en Dal toch de gedragscode aangepast. En waar de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) cadeautjes tot 50 euro acceptabel vindt, wil Berg en Dal niet verder gaan dan 25 euro. De gemeente Mook houdt 50 euro aan.



Geschenken die duurder zijn moeten worden teruggegeven of ze worden eigendom van de gemeente. Bovendien moet een cadeautje bij de gemeentesecretaris worden gemeld. Dat is het afgelopen jaar dus niet nodig geweest, ook niet in Heumen.