Canadese helden op begraafplaats Groesbeek krijgen een gezicht

Vele honderden uren vrijwilligerswerk zitten er in, zo’n 300 soldaten hebben inmiddels een plek gekregen op het monument met hun levensverhaal, te bezoeken op facestograves.nl. Nog 2.300 te gaan, al is een compleet beeld niet het doel op zich. ,,Ieder verhaal dat bewaard blijft, is er een", zegt Alice van Bekkum, voorzitter van stichting Faces to Graves. ,,We willen vooral een warm verhaal neerzetten.”