Canadese militairen herdenken hun gesneuvelde landgenoten op begraafplaats Groesbeek

Verkoop van houtka­chels explodeert: ‘Je kunt mensen niet verbieden om hout te stoken’

KLEEF/WIJCHEN - De vraag naar houtkachels is aan het exploderen. In de regio Kleef zijn twee keer zoveel houtkachels verkocht als vorig jaar, zegt Josef Gietemann van de firma Feuermöbel Gietemann uit Kleef in de Neue Rhein Zeitung. Ook aan deze kant van de grens worden meer kachels verkocht.

8 juli