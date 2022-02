Carnaval in het Keulen van Gelderland, met corona en Oekraïne op de achtergrond: ‘Normaal is het hier groot feest’

Hele carnaval gratis toe­gangstes­ten bij De Linde in Groesbeek: staaf in de neus en hup de polonaise in

GROESBEEK - Een staafje in de neus en meteen door de polonaise in: vanaf donderdag kan het in Groesbeek. Partycentrum De Linde biedt de hele carnaval een gratis coronatestservice aan. Zo hoeft de verplichte toegangstest niemand een mooi feestweekend in de weg te staan.

