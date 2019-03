Carnavalsoptocht Groesbeek-Breedeweg verstoord door ‘aso-gedrag’ jongeren uit andere dorpen

video ‘La-maar waaien ja, maar in Beek liefst zo min mogelijk’

4 maart BEEK - Een afgelaste optocht. En gewonden door een omgewaaide boom. Even blies de wind in Beek gisteren de Rozenmaondag van 1990 in herinnering. Maar uiteindelijk veranderde het dorp gewoon in de vrolijke Heksenketel waar duizenden carnavalisten op hoopten.