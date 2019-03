Carnavalsrel in Milsbeek: Pastoor verbiedt jeugdbruiloft in de kerk

Het is ieder jaar een heel gebeuren, de Jeugdboerenbruiloft van carnavalsvereniging De Diepenkikkers. In een feestelijke ceremonie nemen een jongen en een meisje uit Milsbeek elkaar aan tot ‘onechte en onwettige’ echtgenoten. Met onwettige getuigen. En al jaren heeft het plaats in de kerk. Maar daar is nu een stokje voor gestoken, want pastoor Martinus Rijs, die in 2017 naar de parochie kwam, vindt het niet passend.