Carnavalstent Groesbeek nu ook op zaterdag open om wegvallen De Linde te compenseren

Tot nog toe was de tent, die gerund wordt door het SOK (Samenwerkings Orgaan Karnaval) op de zaterdag altijd dicht. Nu dancing De Linde is weggevallen, heeft het SOK besloten in het ontstane gat te duiken.

,,We gaan op de zaterdag open voor de doelgroep van De Linde: leeftijdscategorie 14-plus”, zegt Maarten Rikken, adviseur van het SOK. ,,Voorheen waren we op zaterdag altijd dicht omdat dan de optocht op De Horst is en daar carnaval in de beide cafés (Oomen en Hopmans, red.) gevierd wordt. Maar die hebben geen last van ons, want dat is een heel andere doelgroep."

Bram Krikke

De SOK-tent op het marktterrein is dit jaar met carnaval van vrijdag tot en met dinsdag geopend. Vrijdag wordt het bezoek aan de sleuteloverdracht in het gemeentehuis na afloop opgevangen en is er aandacht voor Groesbeekse schlagers. Zaterdag wordt er carnaval gevierd met Bram Krikke, Stefan & Sean en Immer Hansi. Immer Hansi had vele hits zoals Tapf naar Tapf, In de Schuur en 3-2-1 Shotje. Stefan & Sean en Bram Krikke scoorden tijdens carnaval 2019 een hitje met het nummer Potentie. Kaartjes kosten aan de kassa 15 euro, in de voorverkoop (online of bij de Bruna) een tientje.

De Linde ging begin dit jaar dicht. Het uitgaanscentrum is verkocht en de nieuwe eigenaar, Marcel Vermeer uit Beuningen, wil er huizen gaan bouwen. Een petitie om De Linde open te houden werd vierduizend keer ondertekend maar had geen resultaat.