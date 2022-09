CDA pleit voor nieuwe ontmoetingsplek jongeren in Ooij

Het raadslid had er onlangs zelf vragen over gekregen van dorpsbewoners die zich afvroegen waar het JOP (jongeren ontmoetingspunt) toch was gebleven. ,,Het was voor mij een verrassing dat de ontmoetingsplek was weggehaald”, vertelt hij. ,,Het was weliswaar geen comfortabele JOP, maar altijd beter dan niets. Nu moeten de jongeren noodgedwongen uitwijken naar de picknicktafel bij het speeltuintje ernaast en hebben ze geen dak boven hun hoofd.”

‘In iedere kern een goede ontmoetingsplek’

Bakker heeft nu schriftelijke vragen gesteld aan het college van de gemeente Berg en Dal. Hij is niet alleen benieuwd naar de reden waarom het punt er is weggehaald, ook wil hij graag weten of er plannen zijn voor een vervangende JOP bij de Wilhelminaplas of elders in Ooij. ,,Er is nu niets, terwijl in andere kernen zoals Groesbeek wel een mooie ontmoetingsplek is. Ik vind dat er in iedere kern een goede ontmoetingsplek zou moeten zijn.”