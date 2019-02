Celstraffen voor inbraak die eindigde in achtervolging A12

Een derde man uit Nieuwegein (23) die ook van die inbraak wordt verdacht, wordt daarnaast ook vervolgd vanwege de gevaarlijke dollemansrit die erop volgde. Zijn zaak dient in juni. Het drietal stopte woensdagavond 11 oktober 2017 rond kwart over elf bij een tankstation aan de IJsseloordweg in Arnhem om drinken te halen. Politieagenten ontdekten dat het kenteken gerelateerd was aan inbraken. Toen ze net weg reden gaf de politie een stopteken om de auto te kunnen controleren. De auto minderde snelheid, maar ging er op het laatst snel vandoor, om via Velperbroek de A12 op de vluchten.

Dollemansrit eindigde in crash

Met gedoofde lichten en een snelheid van 180 kilometer vloog de auto over de vluchtstrook en rechts en links ander verkeer voorbij. Bij Duiven namen ze even de afrit, om vervolgens de tegenovergelegen oprit weer op te rijden, waar de kruising helemaal niet voor is ingericht. Weer ging het 180 via de vluchtstrook, tot de auto in Duitsland de afslag Rees nam en crashte.



De politie vond in de auto ook een wapen, een buit en visitekaartjes van de gedupeerde bewoner uit Beek-Ubbergen die op vakantie was. Bij de woning ontdekten agenten schoenafdrukken van de nu 27-jarige en 23-jarige en hun telefoons volgden de route van Beek naar Velperbroek.



De 27-jarige bekende de inbraak. De 19-jarige zei dat hij gewoon met vrienden een eindje ging rijden en in slaap viel. De aanklager had tegen beide 3 maanden cel geëist. De rechtbank vindt 4 maanden beter aansluiten bij vergelijkbare vonnissen in het land, maar weegt bij de 27-jarige in zijn voordeel mee dat hij openheid van zaken gaf tijdens het onderzoek.