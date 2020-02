Charmaine (21) werd via haar Instagram gescout, nu is ze in de race voor de titel Miss Beauty of Gelderland

Kijkcij­fers Berg en Dalse politiek in vrije val

19 februari GROESBEEK - Het aantal mensen dat via internet live naar de tv-uitzendingen van de Berg en Dalse gemeenteraad kijkt, neemt gestaag af. Keken in 2017 nog gemiddeld 630 mensen naar de raadsvergaderingen; in 2018 daalde dat aantal naar 274 terwijl in 2019 nog slechts 152 achter computer of laptop kropen om hun volksvertegenwoordigers in actie te zien.