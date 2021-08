Chauffeur pakketdienst wordt onwel, maar kan op tijd busje stilzetten in Groesbeek

Film in première: ‘Gravin Adela van de Duivels­berg was helemaal niet zo’n bitch’

24 augustus BEEK - Ze vergiftigde haar zus en was een lellebel die rommelde met meerdere mannen. De reputatie van gravin Adela van Hameland, die ruim duizend jaar geleden met haar man graaf Balderik de mottekastelen liet bouwen op de Duivelsberg in Beek en in Montferland, is zeer twijfelachtig. Maar waarschijnlijk was ze helemaal niet zo’n bitch.