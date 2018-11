CLUBHELDEN | Elke dag is Ruth druk voor Klimop

,,Na een reis naar Malawi in Afrika besefte ik pas hoezeer Klimop een belangrijk onderdeel is van mijn leven”, zegt Dercks. ,,Ik had mijn werk bij de club gemist. In Malawi deed ik vrijwilligerswerk in een ziekenhuis. Het zit in mijn aard om iets te doen voor anderen. Ik heb graag de controle, al vind ik het vooral ook mooi om samen iets opbouwen.”