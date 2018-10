Commotie na vertrek presentator Omroep Berg en Dal om column: ‘Dit gaat veel te ver’

Dat gebeurde, zo is inmiddels gebleken, nadat zowel ViaGroesbeek als de lokale omroep vanuit het gemeentehuis gebeld werden. De afdeling communicatie van de gemeente deed ‘op verzoek’ van burgemeester Slinkman en wethouder Fleuren (zij waren ‘not amused’) beklag bij ViaGroesbeek. Burgemeester Mark Slinkman belde persoonlijk met de voorzitter van de gesubsidieerde lokale omroep, ofschoon omroep en ViaGroesbeek niks met elkaar te maken hebben.



,,Ik ben hierover inderdaad gebeld door de burgemeester: hij zei dat hij ‘niet meer met die man’ geconfronteerd wilde worden’’, zegt omroepvoorzitter Jan Verbeet desgevraagd. Hij benadrukt overigens dat het ‘ontslag’ van Peters louter een gevolg is van de boze mail die Peters stuurde naar de omroep. ,,Daarvan lusten de honden geen brood’’, zegt Verbeet. ,,Voor ons was er toen geen vertrouwensbasis meer.‘’



Peters stuurde die mail in reactie op een brief van de omroep aan de circa 100 medewerkers waarin de hoofdredactie en het bestuur afstand namen van de gewraakte column van 26 september van Peters. In deze column onder de titel Overspel laat Peters zijn ‘fantasie de vrije loop’ met Slinkman en Fleuren in de hoofdrol. ‘Zij wilde er bitterkoekjes bij; op rekening van de Berg en Dalse staat.’