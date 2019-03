Containers op strand Groenlanden: ‘jutters’ weggestuurd

Groesbeek­se oudste beuk (156) sneuvelt in storm

10:57 GROESBEEK - Hij is 156 jaar oud geworden, de bekendste beukenboom van Groesbeek. Zondagmiddag sneuvelde de beuk in de storm. Hij stond in het bos bij het spoor en de woning van oud-boswachter Jan Meesters. Vlakbij staat een bankje dat geliefd is bij wandelaars voor een rustpauze.