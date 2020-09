Corona op nertsenfarm Malden

MALDEN - Op een nertsenfarm aan de Blankenbergseweg in Malden is corona bij de nertsen vastgesteld. De farm wordt woensdag geruimd. Het gaat om 5200 moederdieren met jongen. Een nerts krijgt in het voorjaar tussen de 5 en 7 jongen.

In totaal zijn er sinds de monitoring van de nertsenfarmen in april begon in Nederland nu op 55 bedrijven besmettingen vastgesteld. Zodra er een besmetting is vastgesteld gaat de NVWA (voedsel- en warenautoriteit) binnen enkele dagen tot ruiming over. De ondernemer wordt door de overheid gecompenseerd.

Besmet

De nertsen worden doorgaans besmet door medewerkers. Het is tot nog toe pas twee keer voorgekomen dat het virus 'terugsloeg’ op een medewerker. Volgens het ministerie is uit onderzoek gebleken dat het virus in de directe omgeving van een besmette farm niet voorkomt. Het kan daar niet overleven.

‘Er zijn geen aanwijzingen dat het virus zich verspreidt via voer, voertuigen, huisdieren, wilde dieren, materialen of via de lucht. Vermoedelijk zijn de nertsen besmet geraakt door mensen. Deskundigen uit het OMT-Z beoordelen dat er buiten de besmette bedrijven geen verhoogd risico is voor de volksgezondheid', aldus het ministerie.