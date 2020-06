Corona zet wereld op zijn kop, maar Max (18) maakt reis door Australië af: ‘Avontuur nog niet klaar’

Kans op nieuwe woonwijk bij ‘bijzondere zorgloca­tie’ Dekkers­wald

20 juni GROESBEEK - Mogelijk dat in de toekomst Dekkerswald een woonwijk in de gemeente Berg en Dal wordt waarin niet, zoals nu het geval is, alleen gewoond wordt in combinatie met zorg. Er komt een onderzoek naar de mogelijkheden van nieuwbouw in de natuurrijke omgeving. Dus ook voor wie alleen maar wil wonen en geen specifieke gezondheidszorg nodig heeft.