Crashende inbreker krijgt weer zes maanden

De rechtbank in Arnhem vindt bewezen dat hij dat ook deed in oktober 2017. Na een inbraak in Beek-Ubbergen reed de Nieuwegeiner met twee anderen richting knooppunt Velperbroek. Daar in de buurt op de A325 trapte hij het gas in toen de politie hun gesignaleerde Toyota wilde controleren.

Middelvinger naar politie

In een wilde snelwegachtervolging met 180 kilometer per uur op de A12 met een ommetje in Duiven, bereikten de inbrekers de grens. Daar staken ze hun middelvinger op tegen de achtervolgers, maar crashten ze alsnog later bij Rees. De twee andere inbrekers kregen voor de inbraak drie en vier maanden cel.



“Ik werd gezocht want ik had een enkelband en die heb ik doorgeknipt. En ik had net ingebroken”, legde de man uit aan de rechters. Die veroordelen hem voor inbraak en gevaarlijk rijgedrag, maar spraken hem vrij van het bezit van een wapen en kogels die in de auto lagen. Het is onzeker wie van de drie dat allemaal bij zich had.

Crash bij Wolfheze