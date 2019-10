Curator verkoopt inboedel Achilles '29, sportcomplex De Heikant op slot, spelers trainen elders

De voetballers onder de 14 kwamen deze donderdagavond voor de training van 18.00 uur. Zij kregen te horen dat ze konden uitwijken naar de velden van VVLK in Leuth. Ouders brengen de spelers - een stuk of 25 - daarheen.



De familie Derks - ooit zeer belangrijk binnen de club - werd het afgelopen jaar op een zijspoor gezet. Sindsdien staat de familie op voet van oorlog met de club, toch ooit een beetje 'hun kindje’. Met onder meer verschillende faillissementen, onder meer van de stichting die het complex beheerde, tot gevolg.

Quote Achilles heeft zich een beetje in eigen voet geschoten Eric Looijen, Curator

Curator Eric Looijen vindt dat de familie Derks in haar recht staat door De Heikant op slot te doen. ,,Er is door de club geen huur betaald. Daardoor is de huurovereenkomst vervallen. Ik heb de RKSV Achilles '29 verschillende keren daarop aangesproken, maar die heeft niet gereageerd. Sommige mensen denken dat in het voetbal andere wetten gelden: maar ook voor Achilles geldt gewoon het Nederlands recht.”

Wasmachines

De curator heeft onder meer enkele lichtmasten (van veld 1), grote en kleine doelen, behandeltafels, tenue's, vangnetten, dug outs, geluidsinstallaties, tafels en stoelen, wasdrogers en -machines en oefenpoppen verkocht. Aan wie de spullen verkocht zijn, kan de curator niet zeggen. Wel dat hij ook onderhandeld heeft met drie partijen, waaronder de club, maar dat die laatste een veel te laag bod heeft uitgebracht. Naar verluidt is de inboedel door de familie Derks gekocht.

Looijen is curator in het faillissement van de STAA, de Stichting Accommodatie Achilles’29 die destijds uit fiscale overwegingen werd opgericht. In het bestuur van de STAA zaten leden van de familie Derks en bestuursleden van Achilles. Toen die op enig moment geen bestuursleden meer wilde leveren, schreven de statuten voor dat de STAA in liquidatie ging. ,,De club heeft niet zo handig gemanoeuvreerd", zegt de curator. ,,Heeft zich toch een beetje in eigen voet geschoten.”

Looijen constateert ook dat het door de gemeente betaalde kunstgrasveld (345.00 euro) en opstallen zoals de kleedkamers aan de grondeigenaren (familie Derks) zijn toegevallen. ,,Men heeft destijds wel het voornemen gehad op een recht van opstal te vestigen, maar men is nooit bij de notaris langs geweest. Met als gevolg dat een deel van de opstallen - van de kantine weet ik niet niet - nu van de familie Derks zijn.” Voor een aantal opstallen is overigens wel een recht van opstal.

Slotenmaker

Curator Looijen verscheen gisteren met een 'bevel tot binnentreding'. Had hij eigenlijk niet nodig, want een curator heeft op basis van de wet die bevoegdheid al, maar voor alle duidelijkheid had Looijen bij de rechtbank toch maar even zo'n bevel gehaald. Het bedrijf de Glas- en Slotambulance werd ingeschakeld. ,,Want de club heeft het nodig gevonden alle sloten te vervangen. Die zijn door de slotenmaker geforceerd.”