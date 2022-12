Cv-ketels kerk Breedeweg afgekeurd: missen in dorpshuis De Sleutel

Pastor Peter Pot laat weten dat het erg koud is in de kerk. Zondag om 09.30 uur is de eerste viering in De Sleutel. De volgende dienst is zaterdag 10 december om 18.30 uur. Dan voert een projectkoor onder leiding van Pieter Geijsberts een minimusical over de advent op.



,,We gaan waarschijnlijk tot 1 april naar De Sleutel”, zegt Pot. ,,Ook de vieringen tijdens kerst (kerstavond 20.30 uur en eerste kerstdag 09.30 uur, red.) vinden plaats in De Sleutel.”