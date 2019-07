Daders overval casino Berg en Dal nog spoorloos

UPDATE Duitse politie bewaakt grensover­gang na overval op casino in Berg en Dal

1 juli BERG EN DAL - Twee overvallers hebben maandagochtend toegeslagen in Casino Hi Five aan de Oude Kleefsebaan in Berg en Dal. De daders zijn ervandoor met een opvallend blauwe tas (Ikea) met buit. De politie is bezig met een uitgebreide zoektocht naar het tweetal.