Dassen lopen bij Kekerdom blindelings hun dood tegemoet

Markering Liberation Route voor oorlogsmu­se­um Remember September 1944 in Mook: ‘Alles hangt hier van verhalen aan elkaar’

MOOK - Het is een klein oorlogsmuseum, gemaakt in de garage van een huis in Mook. Maar wie er binnenstapt, ontdekt dat Remember September 1944 een verrassende collectie heeft waar opmerkelijke verhalen bij horen.

6 september