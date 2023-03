Dassenbeschermer Jaap Dirkmaat: ‘Mensen houden zich niet aan de afspraken’

BEEK - Nu ze het treinverkeer tussen Workum en Stavoren én Den Bosch en Eindhoven stilleggen met hun burchten, is zelfs de Beekse dassenbeschermer Jaap Dirkmaat voor het verjagen en uitgraven van ‘zijn’ dieren. Toch vindt hij niet dat de faunabescherming in Nederland te ver is doorgeschoten: ,,We kunnen toch geen 600 dassen per jaar gaan afschieten?”