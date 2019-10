De bever ligt Beek zwaar op de maag: onbekenden steken dam door met grijper

Aan de zuidkant van de N325, plaatselijk ook wel 'de snelweg’ genoemd, leven inmiddels zeven tot acht bevers. ,,Bij het Marterplein in Beek zit een paartje, bij Mavobuurt in Beek zitten er een of twee: bij de havo in Ubbergen zit er een, bij de Refter een paartje en bij het voormalige dorpshuis De Ubburgh een”, somt een woordvoerder van de gemeente op.

Beverdam weghalen mag niet

Dat levert overlast op. Deze week werd een beverdam in de sloot langs de N325 ter hoogte van de wijk Elzenkamp weggehaald. Door onbekenden, met een vrachtwagentje met een grijper. ,,We weten niet wie dat geweest is”, zegt een woordvoerder van de gemeente. ,,Wel dat het niet mag. De bever, en dus ook zijn dam, is beschermd.” Een buurtbewoner stak, alweer enige tijd geleden, een beverdam door, zodat het water weg kon lopen. ,,Ik werd daar door een andere buurtbewoner op aangesproken. Die had me gezien op zijn wildcamera. Het schijnt een economisch delict te zijn”, aldus de buurtbewoner. Tekst loopt door onder de foto

Brief

De gemeente Berg en Dal heeft deze week dan ook pamfletten opgehangen: ‘Haal beverdammen niet weg’, zo luidt de aanhef van de brief. ,,Want”, zo zegt de woordvoerder van de gemeente: ,,Wellicht dat mensen denken dat kinderen de takken in het water hebben gegooid en niet beseffen dat het om een beverdam gaat.”



Op het moment dat er wateroverlast ontstaat, komt de gemeente in actie. ,,We hebben recent ontheffing bij de provincie gevraagd, en gekregen, om een pijp in een dam te plaatsen, zodat het water door kan stromen. Als er weer overlast is, dan zullen we dat weer doen, als het onze grond betreft.”



Volgens de buurt heeft dat niet geholpen. De wandelpaden rond de vijver aan de Marterstraat staan blank. ,,Leuk en aardig dat de bever er is”, zegt een buurtbewoner.



,,Maar wat me stoort is dat hier destijds met veel Europees geld het Project Water Werkt (de beekjes werden weer bovengronds gehaald) is gerealiseerd en dat dat nu door de bevers verstoord wordt. Dat hele systeem van waterafvoer werkt niet meer.”