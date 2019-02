De econoom die pastoor werd in Nijmegen, Berg en Dal en Malden

U had een late roeping?

,,Nou, ik ben van mijn 8ste tot mijn 13de misdienaar geweest in mijn geboorteplaats Eindhoven. Voelde me rond het altaar altijd als een vis in het water. In 1986 ben ik met mijn moeder, ze was terminaal en overleed driekwart jaar later, naar Lourdes geweest. Daar voelde ik de roeping.”