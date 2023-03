Dé grote vraag in Kleef: wanneer is er sprake van fietsen?

Is er nog wel sprake van fietsen als je met één voet op de trapper met je fiets een heuvel ‘afstept’? Ja, oordeelde de rechtbank in Kleef recent, maar Herbert Looschelder uit Kleef is het daar niet mee eens. Hij zoekt het hogerop.

De rechtbank in Düsseldorf (Oberlandesgericht ) zal zich er nu over moeten buigen, zo meldt de journalist Ralf Daute in de Neue Rhein Zeitung.

Wat is er aan de hand? In Kleef, de stad die zichzelf graag afficheert als fietsvriendelijk, is het 's middags verboden om op de Grossen Strasse, de drukste winkelstraat die van boven naar beneden loopt, te fietsen.

's Morgens mag dat wel. Dan is er ook autoverkeer toegestaan omdat de winkels bevoorraad moeten worden. Menig fietser kiest ‘s middags de gulden middenweg: gaat op één trapper staan en laat zich zo, af en toe beetje afremmen met de andere voet, naar beneden rollen.

Stepfietser

Herbert deed dat ook op 28 juni vorig jaar. Hij rolde op voetgangerssnelheid - hand aan de handrem - naar beneden en kwam ter hoogte van Galeria (voorheen Kaufhof) een politieman tegen. Die gaf de stepfietser een bon; Looschelder liet de zaak voorkomen. De Duitse wet zegt niks over wat fietsen nou eigenlijk is.

De rechter overwoog dat als je naast de fiets loopt of als je op een fiets zit die door een ander wordt voortgeduwd er geen sprake is van fietsen. Maar als je steppend naar beneden gaat dan doet de fiets het werk: dus is er sprake van fietsen. De boete bleef gehandhaafd.

Looschelder is een Prinzipienreiter en vindt dat fietsers ‘zeer benadeeld’ worden. Dus gaat hij tot het gaatje en wil nu weten van het Oberlandesgericht: Wanneer is er sprake van fietsen?