De jeukbacterie wint het nog in het Wylerbergmeer, maar hopelijk niet lang meer

Zwemwater eerder vrijgeven

Lichtintensiteit

Bij het zwemstrand staat nu een flinke paal van zes meter hoog die de temperatuur, wind, luchtvochtigheid en lichtintensiteit meet. Een boei in het water, die ook donderdag is aangebracht, levert allerlei gegevens over de waterkwaliteit.



Of het systeem in de toekomst ook wordt ingezet bij het Wylerbergmeer of andere alggevoelige wateren in het land, is nog ongewis. Er is plasbeheerder Leisurelands wel veel aan gelegen de (gevolgen van) algenoverlast te bestrijden. In 2019 spendeerde Leisurelands een half miljoen euro om in de buurt van de zwemstranden wel 40.000 kuub slib weg te baggeren..