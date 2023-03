De jonge vleermuis, die de restauratie een ton duurder maakte: ‘Het is van de zotte’

Foto's De Vasim 2.0 is minder ruig, maar dat heeft ook voordelen: ‘Het was tijd voor een volgende stap’

De vernieuwde Vasim is bijna klaar. De oude fabriekshal aan de rand van Nijmegen is niet meer de rauwe vrijplaats die het twintig jaar was. Het blijft wél een verzamelgebouw voor creatieve bedrijven en evenementen. ,,Het ruikt nog nieuw, maar het gaat hier echt wel leven.”