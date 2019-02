‘De kinderen hoeven alleen de straat over om te gaan stappen’

Gebrek aan kroegen nekt kroegen­tocht Beek

16 februari BEEK - In de jaren zeventig was de animo zo groot dat de befaamde kroegentocht in De Heksenketel op de carnavalsdinsdag in tweeën werd geknipt. Anno 2019 is het aantal kroegen - nu ook restaurant de Musschenberg tijdelijk dicht is - dusdanig geslonken dat er geen kroegentocht in Beek meer plaats zal vinden.